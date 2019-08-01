Бейсболисты Цинциннати и Питтсбурга устроили грандиозную драку во время матча регулярного чемпионата MLB.

Бейсболисты Цинциннати и Питсбурга подрались во время матча регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB).

Уже со старта матча на арене ощущалась заметная напряженность, которая достигла своего пика в седьмом иннинге, когда менеджер Питтсбурга высказался в адрес бейсболиста Цинциннати. Тот отреагировал мгновенно, инициировав массовую драку.

Читайте: Родители устроили побоище на матче детских команд в Мексике

В побоище приняли участие почти все бейсболисты. Арбитрам поединка едва удалось их разнять и успокоить.

This happened last night in Cincy. The Reds Pirates finish their three-game series with some afternoon today. pic.twitter.com/Y89IwNvmBd — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019

Арбитру пришлось удалить несколько игроков до конца матча.

Сама игра завершилась победой Питтсбурга со счетом 11:3.

Ранее американский хоккеист Трент Фредерик дебютировал зрелищной дракой в НХЛ.