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Факты / Спорт

Бейсболисты MLB устроили массовое побоище во время матча

Бейсболисты Цинциннати и Питтсбурга устроили грандиозную драку во время матча регулярного чемпионата MLB.

Бейсболисты устроили драку

Бейсболисты Цинциннати и Питсбурга подрались во время матча регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB).

Уже со старта матча на арене ощущалась заметная напряженность, которая достигла своего пика в седьмом иннинге, когда менеджер Питтсбурга высказался в адрес бейсболиста Цинциннати. Тот отреагировал мгновенно, инициировав массовую драку.

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В побоище приняли участие почти все бейсболисты. Арбитрам поединка едва удалось их разнять и успокоить.

Арбитру пришлось удалить несколько игроков до конца матча.

Сама игра завершилась победой Питтсбурга со счетом 11:3.

Ранее американский хоккеист Трент Фредерик дебютировал зрелищной дракой в НХЛ.

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