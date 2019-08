Бейсболисты Цинциннати и Питсбурга подрались во время матча регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB).

Уже со старта матча на арене ощущалась заметная напряженность, которая достигла своего пика в седьмом иннинге, когда менеджер Питтсбурга высказался в адрес бейсболиста Цинциннати. Тот отреагировал мгновенно, инициировав массовую драку.

В побоище приняли участие почти все бейсболисты. Арбитрам поединка едва удалось их разнять и успокоить.

This happened last night in Cincy.

The Reds Pirates finish their three-game series with some afternoon today. pic.twitter.com/Y89IwNvmBd

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019