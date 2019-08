Бейсболісти Цинциннаті та Пітсбурга побилися під час матчу регулярного чемпіонату північноамериканської Головної ліги бейсбола (MLB).

Вже зі старту матчу на арені відчувалася помітна напруга, яка досягла свого піку у сьомому інінгу, коли менеджер Піттсбурга висловився на адресу бейсболіста Цинциннаті. Той відреагував миттєво, ініціювавши масову бійку.

У побоїщі взяли участь майже всі бейсболісти. Арбітрам поєдинку ледь вдалося їх розборонити та заспокоїти.

This happened last night in Cincy.

The Reds Pirates finish their three-game series with some afternoon today. pic.twitter.com/Y89IwNvmBd

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019