Бейсболісти Цинциннаті та Піттсбурга влаштували грандіозну бійку під час матчу регулярного чемпіонату MLB.

Бейсболісти Цинциннаті та Пітсбурга побилися під час матчу регулярного чемпіонату північноамериканської Головної ліги бейсбола (MLB).

Вже зі старту матчу на арені відчувалася помітна напруга, яка досягла свого піку у сьомому інінгу, коли менеджер Піттсбурга висловився на адресу бейсболіста Цинциннаті. Той відреагував миттєво, ініціювавши масову бійку.

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У побоїщі взяли участь майже всі бейсболісти. Арбітрам поєдинку ледь вдалося їх розборонити та заспокоїти.

This happened last night in Cincy. The Reds Pirates finish their three-game series with some afternoon today. pic.twitter.com/Y89IwNvmBd — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019

Арбітру довелося видалити кількох гравців до кінця матчу.

Сама гра завершилася перемогою Піттсбурга з рахунком 11:3.

Раніше американський хокеїст Трент Фредерік дебютував видовищною бійкою в НХЛ.