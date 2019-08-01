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Факти / Спорт

Бейсболісти MLB влаштували масове побоїще під час матчу

Бейсболісти Цинциннаті та Піттсбурга влаштували грандіозну бійку під час матчу регулярного чемпіонату MLB.

Бейсболисты устроили драку

Бейсболісти Цинциннаті та Пітсбурга побилися під час матчу регулярного чемпіонату північноамериканської Головної ліги бейсбола (MLB).

Вже зі старту матчу на арені відчувалася помітна напруга, яка досягла свого піку у сьомому інінгу, коли менеджер Піттсбурга висловився на адресу бейсболіста Цинциннаті. Той відреагував миттєво, ініціювавши масову бійку.

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У побоїщі взяли участь майже всі бейсболісти. Арбітрам поєдинку ледь вдалося їх розборонити та заспокоїти.

Арбітру довелося видалити кількох гравців до кінця матчу.

Сама гра завершилася перемогою Піттсбурга з рахунком 11:3.

Раніше американський хокеїст Трент Фредерік дебютував видовищною бійкою в НХЛ.

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