Ливерпуль встречался с французским Лионом в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в швейцарском городе Каруж на стадионе Стад де Женев и завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:1.

Читайте: Фанаты Ливерпуля жестко потроллили футболистов МЮ в Австралии

Счет в матче на 4-й минуте открыл Мемфис Депай с пенальти после ошибки Алиссон, который запутался в ногах, потерял мяч и сфолил на Дембеле.

Alisson Becker makes an awful mistake to concede a penalty during Liverpool vs Lyon #LFC pic.twitter.com/HqTAGJHWXH

— = (@TheSporTalk) July 31, 2019