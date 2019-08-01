Ливерпуль обыграл французский Лион в рамках товарищеского матча.

Ливерпуль встречался с французским Лионом в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в швейцарском городе Каруж на стадионе Стад де Женев и завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:1.

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Счет в матче на 4-й минуте открыл Мемфис Депай с пенальти после ошибки Алиссон, который запутался в ногах, потерял мяч и сфолил на Дембеле.

Alisson Becker makes an awful mistake to concede a penalty during Liverpool vs Lyon #LFC pic.twitter.com/HqTAGJHWXH — = (@TheSporTalk) July 31, 2019

Красные очень быстро восстановили паритет благодаря точному выстрелу Роберто Фирмино. На 21-й минуте Йоаким Андерсен отправил снаряд в сетку собственных ворот, а финальную точку в матче поставил хавбек Ливерпуля Гарри Уилсон.

Ранее голкипер Ливерпуля начудил в матче со Спортингом.