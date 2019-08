Ліверпуль зустрічався з французьким Ліоном в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла в швейцарському місті Каруж на стадіоні Стад де Женев і завершилася перемогою мерсисайдців з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі на 4-й хвилині відкрив Мемфіс Депай з пенальті після помилки Аліссона, який заплутався в ногах, втратив м’яч і сфолив на Дембеле.

Alisson Becker makes an awful mistake to concede a penalty during Liverpool vs Lyon #LFC pic.twitter.com/HqTAGJHWXH

— =(@TheSporTalk) July 31, 2019