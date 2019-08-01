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Факти / Спорт

Аліссон заплутався в ногах та “привіз” пенальті у матчі Ліверпуля з Ліоном

Ліверпуль обіграв французький Ліон в рамках товариського матчу.

Ливерпуль

Ліверпуль зустрічався з французьким Ліоном в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла в швейцарському місті Каруж на стадіоні Стад де Женев і завершилася перемогою мерсисайдців з рахунком 3:1.

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Рахунок у матчі на 4-й хвилині відкрив Мемфіс Депай з пенальті після помилки Аліссона, який заплутався в ногах, втратив м’яч і сфолив на Дембеле.

Червоні дуже швидко відновили паритет завдяки точному пострілу Роберто Фірміно. На 21-й хвилині Йоакім Андерсен відправив кулястого у сітку власних воріт, а фінальну крапку у матчі поставив хавбек Ліверпуля Гаррі Вілсон.

Раніше голкіпер Ліверпуля  начудив у матчі зі Спортингом.

Фото: Getty Images

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