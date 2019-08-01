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Факты / Спорт

Манчестер Сити представил ретроформу, в которой сыграет в Суперкубке

Манчестер Сити представил новый комплект экипировки в честь 125-летия клуба.

Давид Силва в ретро-форме Манчестер Сити

Манчестер Сити презентовал новый вариант формы, в которой он выйдет на поле против Ливерпуля в матче за Суперкубок Англии.

Комплект выполнен в голубом цвете с белыми полосками на манжетах рукавов и воротнике. Особенностью формы является отсутствие спонсоров на джерси. Комплект разработан в честь 125-летия клуба.

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Интересно, что версия экипировка лимитированная — лишь 1894 экземпляров, как отсылка к году основания команды. Форму представил хавбек горожан Давид Силва.

Матч за Суперкубок Англии состоится 4 августа на легендарном Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити представил ретроформу, в которой сыграет в Суперкубке / 3 фотографии

По итогам сезона-2018/19 Сити стал чемпионом АПЛ, опередив Ливерпуль на одно очко. Также горожане завоевали оба внутренних трофея – Кубок лиги и Кубок Англии. Поэтому соперником манчестерского клуба в матче за Суперкубок станет именно Ливерпуль, который стал -вице-чемпионом АПЛ.

ФотоManchester City

Источник: Манчестер Сити

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