Манчестер Сити представил новый комплект экипировки в честь 125-летия клуба.

Манчестер Сити презентовал новый вариант формы, в которой он выйдет на поле против Ливерпуля в матче за Суперкубок Англии.

Комплект выполнен в голубом цвете с белыми полосками на манжетах рукавов и воротнике. Особенностью формы является отсутствие спонсоров на джерси. Комплект разработан в честь 125-летия клуба.

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Интересно, что версия экипировка лимитированная — лишь 1894 экземпляров, как отсылка к году основания команды. Форму представил хавбек горожан Давид Силва.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans Can’t wait to see it in action on Sunday! #mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG — Manchester City (@ManCity) July 31, 2019

Матч за Суперкубок Англии состоится 4 августа на легендарном Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по киевскому времени.











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По итогам сезона-2018/19 Сити стал чемпионом АПЛ, опередив Ливерпуль на одно очко. Также горожане завоевали оба внутренних трофея – Кубок лиги и Кубок Англии. Поэтому соперником манчестерского клуба в матче за Суперкубок станет именно Ливерпуль, который стал -вице-чемпионом АПЛ.

Фото: Manchester City