Манчестер Сити презентовал новый вариант формы, в которой он выйдет на поле против Ливерпуля в матче за Суперкубок Англии.

Комплект выполнен в голубом цвете с белыми полосками на манжетах рукавов и воротнике. Особенностью формы является отсутствие спонсоров на джерси. Комплект разработан в честь 125-летия клуба.

Интересно, что версия экипировка лимитированная — лишь 1894 экземпляров, как отсылка к году основания команды. Форму представил хавбек горожан Давид Силва.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans

Can’t wait to see it in action on Sunday!

#mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG

— Manchester City (@ManCity) July 31, 2019