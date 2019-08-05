Владимир Кличко выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Томаса Диренги, который был спарринг-партнером украинского боксера.
Владимир Кличко сообщил о смерти своего друга – журналиста Томаса Диренги.
По словам украинского боксера, Диренга был единственным журналистом, который согласился стать его спарринг-партнером.
– Он смело оставил свой пост журналиста на короткое время и стал воином, чтобы сразиться со мной, – написал Владимир Кличко.
Он подчеркнул, что Диренга как журналист освещал всю его спортивную карьеру от начала до конца.
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Кличко выразил соболезнования друзьям, коллегам и семье своего друга.
– Новость о том, что его больше нет с нами, шокирует, и я полон эмоций.
Напомним, Владимира Кличко и его семью спасти с горящей яхтыв Средиземном море.