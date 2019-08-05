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Факты / Спорт

Новость шокирует: Кличко сообщил о смерти бывшего спаринг-партнера

Владимир Кличко выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Томаса Диренги, который был спарринг-партнером украинского боксера.

Новость шокирует: Кличко сообщил о смерти бывшего спаринг-партнера

Владимир Кличко сообщил о смерти своего друга – журналиста Томаса Диренги.

По словам украинского боксера, Диренга был единственным журналистом, который согласился стать его спарринг-партнером.

– Он смело оставил свой пост журналиста на короткое время и стал воином, чтобы сразиться со мной, – написал Владимир Кличко.

Он подчеркнул, что Диренга как журналист освещал всю его спортивную карьеру от начала до конца.

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Кличко выразил соболезнования друзьям, коллегам и семье своего друга.

– Новость о том, что его больше нет с нами, шокирует, и я полон эмоций.

Напомним, Владимира Кличко и его семью спасти с горящей яхтыв Средиземном море.

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