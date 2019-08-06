Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт умер после аварии на третьем этапе многодневки Тур Польши.

Во время третьего этапа многодневки Тур Польши произошел трагический инцидент. Бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт умер после аварии.

22-летний велогонщик врезался в бетонную дренажную трубу, проехав около 50 км трассы.

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После аварии Ламбрехта в критическом состоянии доставили в госпиталь. Бельгиец скончался в больнице.

— Это ужасная трагедия для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорген. Покойся с миром, – говорится в заявлении Lotto Soudal.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

Ламбрехт выступал за команду Lotto Soudal с 2018 года. В его активе серебро чемпионате мира U-23 по шоссейным велогонкам.

Напомним, в Севастополе во время шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

Фото: Lotto Soudal