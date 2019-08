Во время третьего этапа многодневки Тур Польши произошел трагический инцидент. Бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт умер после аварии.

22-летний велогонщик врезался в бетонную дренажную трубу, проехав около 50 км трассы.

Читайте: Новость шокирует: Кличко сообщил о смерти бывшего спаринг-партнера

После аварии Ламбрехта в критическом состоянии доставили в госпиталь. Бельгиец скончался в больнице.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019