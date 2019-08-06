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Факты / Спорт

22-летний велогонщик трагически погиб во время тура Польши

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт умер после аварии на третьем этапе многодневки Тур Польши.

Бьорг Ламбрехт

Во время третьего этапа многодневки Тур Польши произошел трагический инцидент. Бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт умер после аварии.

22-летний велогонщик врезался в бетонную дренажную трубу, проехав около 50 км трассы.

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После аварии Ламбрехта в критическом состоянии доставили в госпиталь. Бельгиец скончался в больнице.

— Это ужасная трагедия для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорген. Покойся с миром, – говорится в заявлении Lotto Soudal.

Ламбрехт выступал за команду Lotto Soudal с 2018 года. В его активе серебро чемпионате мира U-23 по шоссейным велогонкам.

Напомним, в Севастополе во время шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

Фото: Lotto Soudal

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