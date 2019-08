Під час третього етапу багатоденки Тур Польщі стався трагічний інцидент. Бельгійський велогонщик команди Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт помер після аварії.

22-річний велогонщик врізався в бетонну дренажну трубу, проїхавши близько 50 км траси.

Після аварії Ламбрехта в критичному стані доставили в госпіталь. Бельгієць помер в лікарні.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019