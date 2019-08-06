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Факти / Спорт

22-річний велогонщик трагічно загинув під час Туру Польщі

Бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт помер після аварії на третьому етапі багатоденки Тур Польщі.

Бьорг Ламбрехт

Під час третього етапу багатоденки Тур Польщі стався трагічний інцидент. Бельгійський велогонщик команди Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт помер після аварії.

22-річний велогонщик врізався в бетонну дренажну трубу, проїхавши близько 50 км траси.

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Після аварії Ламбрехта в критичному стані доставили в госпіталь. Бельгієць помер в лікарні.

— Це жахлива трагедія для сім’ї, друзів і партнерів по команді Бьорга. Спочивай з миром, – йдеться в заяві Lotto Soudal.

Ламбрехт виступав за команду Lotto Soudal з 2018 року. В його активі срібло чемпіонаті світу U-23 з шосейних велогонок.

Нагадаємо, в Севастополі під час шторму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу.

ФотоLotto Soudal

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