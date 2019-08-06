Бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт помер після аварії на третьому етапі багатоденки Тур Польщі.

Під час третього етапу багатоденки Тур Польщі стався трагічний інцидент. Бельгійський велогонщик команди Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт помер після аварії.

22-річний велогонщик врізався в бетонну дренажну трубу, проїхавши близько 50 км траси.

Читайте: Новина шокує: Кличко повідомив про смерть колишнього спаринг-партнера

Після аварії Ламбрехта в критичному стані доставили в госпіталь. Бельгієць помер в лікарні.

— Це жахлива трагедія для сім’ї, друзів і партнерів по команді Бьорга. Спочивай з миром, – йдеться в заяві Lotto Soudal.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

Ламбрехт виступав за команду Lotto Soudal з 2018 року. В його активі срібло чемпіонаті світу U-23 з шосейних велогонок.

Нагадаємо, в Севастополі під час шторму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу.

Фото: Lotto Soudal