Экс-наставник лондонского Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо устроился экспертом на телеканале Sky Sports и в первом же эфире сделал оригинальный прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ, очередной розыгрыш которого стартовал в пятницу, 9 августа.

Читайте: Ливерпуль vs Манчестер Сити: искусственный интеллект назвал победителя АПЛ-2019/20

По мнению португальца, только четыре команды способны сейчас стать чемпионом Англии:

Mourinho: “Who can win the title? Four, Man City, Tottenham, Liverpool and Man City B team. When I looked at the bench yesterday, the players not involved I think even the B team could fight for the title.” pic.twitter.com/rFSSwAujno

— Sportive23 (@Sportive_23) August 11, 2019