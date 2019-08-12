Экс-наставник МЮ и Челси Жозе Моуриньо сделал необычный прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ.

Экс-наставник лондонского Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо устроился экспертом на телеканале Sky Sports и в первом же эфире сделал оригинальный прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ, очередной розыгрыш которого стартовал в пятницу, 9 августа.

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По мнению португальца, только четыре команды способны сейчас стать чемпионом Англии:

— Кто может стать чемпионом Англии? Четыре команды. Манчестер Сити, Тоттенхэм, Ливерпуль и второй состав Манчестер Сити. Когда я вчера посмотрел на скамейку Сити, на игроков, которые не попали в стартовый состав, думаю, что даже их дубль мог бы выиграть Премьер-лигу, – заявил Моуриньо.

Mourinho: “Who can win the title? Four, Man City, Tottenham, Liverpool and Man City B team. When I looked at the bench yesterday, the players not involved I think even the B team could fight for the title.” pic.twitter.com/rFSSwAujno — Sportive23 (@Sportive_23) August 11, 2019

А вот на вопрос, что можно считать успешным сезоном для Манчестер Юнайтед, Жозе ответил, что победа в Лиге Европы.

Peak Jose Mourinho! “What’s a successful season for Man United?” Jose: “winning the Europa league” pic.twitter.com/TQ9KaxaCBt — Ciaran (@KlavanDijk) August 11, 2019

Ранее стало известно сколько МЮ заплатил Моуриньо за расторжение контракта.