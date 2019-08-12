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Факты / Спорт

Моуриньо назвал четырех фаворитов АПЛ

Экс-наставник МЮ и Челси Жозе Моуриньо сделал необычный прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ.

Жозе Моуриньо

Экс-наставник лондонского Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо устроился экспертом на телеканале Sky Sports и в первом же эфире сделал оригинальный прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ, очередной розыгрыш которого стартовал в пятницу, 9 августа.

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По мнению португальца, только четыре команды способны сейчас стать чемпионом Англии:

— Кто может стать чемпионом Англии? Четыре команды. Манчестер Сити, Тоттенхэм, Ливерпуль и второй состав Манчестер Сити. Когда я вчера посмотрел на скамейку Сити, на игроков, которые не попали в стартовый состав, думаю, что даже их дубль мог бы выиграть Премьер-лигу, – заявил Моуриньо.

А вот на вопрос, что можно считать успешным сезоном для Манчестер Юнайтед, Жозе ответил, что победа в Лиге Европы.

Ранее стало известно сколько МЮ заплатил Моуриньо за расторжение контракта.

Фото: Dreamstime

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