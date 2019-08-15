Футболисты и тренерский штаб Ливерпуля вместе с болельщиками отпраздновали победу в Суперкубке УЕФА над Челси.
Ливерпуль обыграл Челси в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА 2019, который состоялся в Стамбуле на стадионе Водафон Парк.
После триумфа футболисты и тренерский штаб мерсисайдцев вместе со своими болельщиками эмоционально отпраздновали взятие еще одного трофея прямо на стадионе.
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Возле одной из трибун стамбульского стадионе футболисты вместе с фанатами спели легендарную You’ll Never Walk Alone.
Напомним, в серии пенальти за Суперкубок УЕФА решающий удар Абрахама парировал Адриан.
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