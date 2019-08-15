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Факты / Спорт

Магическая атмосфера: как Ливерпуль отпраздновал победу в Суперкубке УЕФА с фанатами

Футболисты и тренерский штаб Ливерпуля вместе с болельщиками отпраздновали победу в Суперкубке УЕФА над Челси.

Ливерпуль выиграл Суперкубок УЕФА 2019

Ливерпуль обыграл Челси в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА 2019, который состоялся в Стамбуле на стадионе Водафон Парк.

После триумфа футболисты и тренерский штаб мерсисайдцев вместе со своими болельщиками эмоционально отпраздновали взятие еще одного трофея прямо на стадионе.

Читайте: УЕФА назвал лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА 2019

Возле одной из трибун стамбульского стадионе футболисты вместе с фанатами спели легендарную You’ll Never Walk Alone.

 

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Напомним, в серии пенальти за Суперкубок УЕФА решающий удар Абрахама парировал Адриан.

Фото: Getty Images

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