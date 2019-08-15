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Факти / Спорт

Магічна атмосфера: як Ліверпуль відсвяткував перемогу у Суперкубку УЄФА з фанатами

Футболісти та тренерський штаб Ліверпуля разом з вболівальниками відсвяткували перемогу у Суперкубку УЄФА над Челсі.

Ливерпуль выиграл Суперкубок УЕФА 2019

Ліверпуль здолав Челсі у серії пенальті в матчі за Суперкубок УЄФА 2019, який відбувся у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк.

Після тріумфу футболісти та тренерський штаб мерсисайдців разом зі своїми вболівальниками емоційно відсвяткували взяття ще одного трофею просто на стадіоні.

Читайте: УЄФА назвав найкращого гравця матчу за Суперкубок УЄФА 2019

Біля однією з трибун стамбульського стадіоні футболісти разом з фанатами заспівали легендарну You’ll Never Walk Alone.

 

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Допис, поширений 433 (@433)

Нагадаємо, у серії пенальті за Суперкубок УЄФА вирішальний удар Абрагама парирував Адріан.

Фото: Getty Images

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