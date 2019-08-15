Футболісти та тренерський штаб Ліверпуля разом з вболівальниками відсвяткували перемогу у Суперкубку УЄФА над Челсі.
Ліверпуль здолав Челсі у серії пенальті в матчі за Суперкубок УЄФА 2019, який відбувся у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк.
Після тріумфу футболісти та тренерський штаб мерсисайдців разом зі своїми вболівальниками емоційно відсвяткували взяття ще одного трофею просто на стадіоні.
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Біля однією з трибун стамбульського стадіоні футболісти разом з фанатами заспівали легендарну You’ll Never Walk Alone.
Нагадаємо, у серії пенальті за Суперкубок УЄФА вирішальний удар Абрагама парирував Адріан.
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