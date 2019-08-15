PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Раша Срака стала послом в России: СМИ взорвались очередным фейком

Российское сатирическое издание Панорама сообщило о назначении послом Словении в России дзюдоистки Раши Сраки.

Раша Срака

Словенская дзюдоистка Раша Срака (Raša Sraka) стала послом Словении в России. Эта новость с молниеносной скоростью распространяется СМИ на постсоветском пространстве, однако она является фейком.

Первыми эту “новость” опубликовало у себя российское сатирическое издание Панорама. В тексте новости даже ссылаются на указ МИД Словении, однако без прямой ссылки, и приводят прямой текст “министра иностранных дел” Душана Сральковича. Однако, стоит отметить, что нынешнее МИД возглавляет Миро Церар.

Читайте: Порту не пустил журналистов Матч ТВ на пресс-конференцию и обвинил во лжи

На самом же сайте МИД Словении ни одного указа о назначении Раши Сраки послом в РФ нет.

Раша Срака – словенская дзюдоистка. В 2003 году она стала чемпионкой Европы в весе до 70 кг. Также она участвовала в Олимпийских играх в 2004 и 2012 годах.

К слову, Facebook создаст специальный центр для борьбы с фейками.

ИсточникПанорамаSLOVENIAN MFA

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Первое видео аварийной посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Салон начало трясти: в РФ через 15 минут после взлета загорелся самолет
Когда тренировки могут стать опасными для здоровья
Это не Чернобыль, но последствия будут страшными. Реакция экспертов США на взрыв под Северодвинском
Полномасштабное нападение и авиаудары: 8 вероятных сценариев агрессии Кремля
Французский спортсмен откусил голову живому петуху (+18)
Украина объявила дипломата из РФ персоной нон грата
Взрыв на полигоне в Северодвинске: уровень радиации был превышен в 16 раз
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка