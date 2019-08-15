Российское сатирическое издание Панорама сообщило о назначении послом Словении в России дзюдоистки Раши Сраки.

Словенская дзюдоистка Раша Срака (Raša Sraka) стала послом Словении в России. Эта новость с молниеносной скоростью распространяется СМИ на постсоветском пространстве, однако она является фейком.

Первыми эту “новость” опубликовало у себя российское сатирическое издание Панорама. В тексте новости даже ссылаются на указ МИД Словении, однако без прямой ссылки, и приводят прямой текст “министра иностранных дел” Душана Сральковича. Однако, стоит отметить, что нынешнее МИД возглавляет Миро Церар.

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На самом же сайте МИД Словении ни одного указа о назначении Раши Сраки послом в РФ нет.

Раша Срака – словенская дзюдоистка. В 2003 году она стала чемпионкой Европы в весе до 70 кг. Также она участвовала в Олимпийских играх в 2004 и 2012 годах.

К слову, Facebook создаст специальный центр для борьбы с фейками.

Источник: Панорама, SLOVENIAN MFA