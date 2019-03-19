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Facebook создаст специальный центр для борьбы с фейками

Facebook планирует создать центр по борьбе с фейковыми новостями накануне выборов в Европарламент.

Facebook создаст специальный центр для борьбы с фейками

Facebook планирует ужесточить правила по предотвращению распространения ложных новостей перед выборами в Европарламент, которые состоятся 26 мая.

Об этом сообщила одна из топ-менеджеров компании Тесса Лайонс.

По ее словам, в борьбе с фейками в соцсети поможет создание нового виртуального ситуационного центра, сотрудники которого смогут связываться с различными ведомствами, в частности в Германии, где одним из адресатов станет Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий.

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Кроме того, компания намерена организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов.

Виртуальный ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, в том числе в штаб-квартире Facebook в Калифорнии и главном европейском офисе в Дублине.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Unsplash

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