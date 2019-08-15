Російське сатиричне видання Панорама повідомило про призначення послом Словенії у Росії дзюдоїстки Раши Сраки.

Словенська дзюдоїстка Раша Срака (Raša Sraka) стала послом Словенії у Росії. Ця новина з блискавичною швидкістю шириться ЗМІ на пострадянському просторі, однак вона є фейком.

Першими цю “новину” опублікувало в себе російське сатиричне видання Панорама. У тексті новини навіть посилаються на указ МЗС Словенії, однак без прямого посилання, та наводять пряму мову “міністра закордонних справ” Душана Сральковича. Однак, варто зазначити, що нинішнє МЗС очолює Міро Церар.

Читайте: Порту не пустив журналістів Матч ТВ на прес-конференцію і звинуватив у брехні

На самому ж сайті МЗС Словенії жодного указу про призначення Раши Сраки послом в РФ немає.

Раша Срака – словенська дзюдоїстка. У 2003 році вона стала чемпіонкою Європи у вазі до 70 кг. Також вона брала участь в Олімпійських іграх у 2004 та 2012 роках.

До речі, Facebook створить спеціальний центр для боротьби з фейками.

Джерело: Панорама, SLOVENIAN MFA