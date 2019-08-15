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Факти / Спорт

Раша Срака стала послом у Росії: ЗМІ вибухнули черговим фейком

Російське сатиричне видання Панорама повідомило про призначення послом Словенії у Росії дзюдоїстки Раши Сраки.

Раша Срака

Словенська дзюдоїстка Раша Срака (Raša Sraka) стала послом Словенії у Росії. Ця новина з блискавичною швидкістю шириться ЗМІ на пострадянському просторі, однак вона є фейком.

Першими цю “новину” опублікувало в себе російське сатиричне видання Панорама. У тексті новини навіть посилаються на указ МЗС Словенії, однак без прямого посилання, та наводять пряму мову “міністра закордонних справ” Душана Сральковича. Однак, варто зазначити, що нинішнє МЗС очолює Міро Церар.

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На самому ж сайті МЗС Словенії жодного указу про призначення Раши Сраки послом в РФ немає.

Раша Срака – словенська дзюдоїстка. У 2003 році вона стала чемпіонкою Європи у вазі до 70 кг. Також вона брала участь в Олімпійських іграх у 2004 та 2012 роках.

До речі, Facebook створить спеціальний центр для боротьби з фейками.

Джерело: Панорама, SLOVENIAN MFA

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