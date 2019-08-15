Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк у роздягальні попозував з трофеєм після матчу за Суперкубок УЄФА.
Ліверпуль став володарем Суперкубка УЄФА, обігравши у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк лондонський Челсі.
Після матчу кожен футболіст мерсисайдців позував з новоспеченим трофеєм, щоб закарбувати мить на пам’ять. Виключенням не став і захисник червоних Вірджил Ван Дейк.
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Офіційна сторінка Ліверпуля виклала 11-секундне відео, на якому голандець фотографується з трофеєм. За 10 секунд він зробив п’ять фото в різних позах.
Big Virg
Is right, @VirgilvDijk pic.twitter.com/wzy81ouOJg
— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
У коментарях фанати називають Ван Дейка босом та вже пророчать нагороду Золотий м’яч за підсумками року.
Нагадаємо, у серії пенальті за Суперкубок УЄФА вирішальний удар Абрагама парирував Адріан.