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Факты / Спорт

Форварда сборной России дисквалифицировали на 4 года за употребление кокаина

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов получил длительную дисквалификацию за положительную допинг-пробу, в которой обнаружили кокаин.

Евгений Кузнецов

Хоккеиста сборной России и Вашингтон Кэпиталз Евгения Кузнецова дисквалифицирован на 4 года.

В допинг-пробе россиянина, взятой 26 мая во время ЧМ-2019 по хоккею, обнаружили кокаин.

Срок отстранения Кузнецова от участия в турнирах под эгидой IIHF продлится до 12 июня 2023. Также 27-летний Кузнецов отказался сдавать пробу В.

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Несмотря на дисквалификацию, россиянин может продолжить выступления в НХЛ, если так решит лига, ведь на нее не распространяется дисквалификация, которую накладывают WADA или IIHF.

В мае 2019 в соцсетях появилось видео, на котором присутствует Кузнецов и две дорожки белого порошка похожего на кокаин.

Источник: IIHF

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