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Факти / Спорт

Форварда збірної Росії дискваліфікували на 4 роки за вживання кокаїну

Хокеїст збірної Росії Євген Кузнєцов отримав тривалу дискваліфікацію за позитивну допінг-пробу, в якій виявили кокаїн.

Евгений Кузнецов

Хокеїста збірної Росії та Вашингтон Кепіталз Євгена Кузнєцова дискваліфіковано на 4 роки.

У допінг-пробі росіянина, яку взяли 26 травня під час ЧС-2019 з хокею, виявили кокаїн.

Термін відсторонення Кузнєцова від участі в турнірах під егідою IIHF триватиме до 12 червня 2023 року. Також 27-річний Кузнєцов відмовився здавати пробу В.

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Попри дискваліфікацію, росіянин може продовжити виступи в НХЛ, якщо так вирішить ліга, адже на неї не розповсюджується дискваліфікація, яку накладають WADA чи IIHF.

У травні 2019 року у соцмережах з’явилося відео, на якому присутній Кузнєцов та дві доріжки білого порошку схожого на кокаїн.

ДжерелоIIHF

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