День государственного флага Украины отмечают 23 августа. Наши спортсмены одни из тех, кто чаще всего прославляет украинский флаг.
Сегодня 23 августа, Украина отмечает День государственного флага.
На международной арене флаг является неотъемлемой частью атлетов, ведь именно его поднимают в момент триумфа на соревнованиях в разных уголках мира, он добавляет мотивации двигаться дальше и покорять новые вершины.
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С самого утра наши прославленные спортсмены поздравляют страну с праздником. Атлеты на своих страницах в соцсетях публикуют фотографии с сине-желтым флагом и оставляют теплые слова.
Олег Верняев, спортивная гимнастика
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Жан Беленюк, греко-римская борьба
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Збірна України з греко-римської боротьби підтримує флеш-моб @zelenskiy_official до дня прапора Вітаємо всіх українців з цим святом!
Наталья Прищепа, легкая атлетика
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Анна Музычук, шахматы
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З Днем Державного Прапора! Бажаю, щоб синьо-жовтий стяг все частіше піднімався на знак перемог українців!
Сергей Стаховский, теннис
Ольга Саладуха, легкая атлетика
Юлия Левченко, легкая атлетика
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