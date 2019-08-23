День государственного флага Украины отмечают 23 августа. Наши спортсмены одни из тех, кто чаще всего прославляет украинский флаг.

Сегодня 23 августа, Украина отмечает День государственного флага.

На международной арене флаг является неотъемлемой частью атлетов, ведь именно его поднимают в момент триумфа на соревнованиях в разных уголках мира, он добавляет мотивации двигаться дальше и покорять новые вершины.

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С самого утра наши прославленные спортсмены поздравляют страну с праздником. Атлеты на своих страницах в соцсетях публикуют фотографии с сине-желтым флагом и оставляют теплые слова.

Олег Верняев, спортивная гимнастика

Переглянути цей допис в Instagram З Днем Державного прапора Украïни ! Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 23 Сер 2019 р. о 3:06 PDT

Жан Беленюк, греко-римская борьба

Наталья Прищепа, легкая атлетика

Переглянути цей допис в Instagram З Днем Прапора,Україно Допис, поширений Natali Pryshchepa (@netali_pryshchepa) 23 Сер 2019 р. о 2:54 PDT

Анна Музычук, шахматы

Сергей Стаховский, теннис

Ольга Саладуха, легкая атлетика

Юлия Левченко, легкая атлетика

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