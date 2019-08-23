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Факты / Спорт

Верняев, Левченко и Беленюк: как спортсмены поздравляют страну с праздником

День государственного флага Украины отмечают 23 августа. Наши спортсмены одни из тех, кто чаще всего прославляет украинский флаг.

Левченко с прапором

Сегодня 23 августа, Украина отмечает День государственного флага.

На международной арене флаг является неотъемлемой частью атлетов, ведь именно его поднимают в момент триумфа на соревнованиях в разных уголках мира, он добавляет мотивации двигаться дальше и покорять новые вершины.

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С самого утра наши прославленные спортсмены поздравляют страну с праздником. Атлеты на своих страницах в соцсетях публикуют фотографии с сине-желтым флагом и оставляют теплые слова.

Олег Верняев, спортивная гимнастика

 

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З Днем Державного прапора Украïни !

Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Жан Беленюк, греко-римская борьба

Наталья Прищепа, легкая атлетика

 

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З Днем Прапора,Україно

Допис, поширений Natali Pryshchepa (@netali_pryshchepa)

Анна Музычук, шахматы

 

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З Днем Державного Прапора! Бажаю, щоб синьо-жовтий стяг все частіше піднімався на знак перемог українців!

Допис, поширений Anna Muzychuk (@anna_muzychuk.official)

Сергей Стаховский, теннис

Ольга Саладуха, легкая атлетика

Юлия Левченко, легкая атлетика

Также Факты ICTV писали, как украинцы отмечают День флага.

Фото: Getty Images

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