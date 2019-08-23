PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Верняєв, Левченко та Беленюк: як спортсмени вітають країну зі святом

День державного прапора України відзначають 23 серпня. Наші спортсмени одні з тих, хто найчастіше прославляє український стяг.

Левченко с прапором

Сьогодні 23 серпня, Україна святкує День державного прапора.

На міжнародній арені прапор є невід’ємною частиною атлетів, адже саме його здіймають у момент тріумфу на змаганнях у різних куточках світу, він додає мотивації рухатися далі та підкорювати нові вершини.

Читайте: Топ-5 українських фільмів до Дня незалежності України

Від самого ранечка наші прославлені спортсмени вітають країну зі святом. Атлети на своїх сторінках у соцмережах публікують світлини з синьо-жовтим стягом та залишають теплі слова.

Олег Верняєв, гімнастика

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

З Днем Державного прапора Украïни !

Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Жан Беленюк, греко-римська боротьба

Наталія Прищепа, легка атлетика

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

З Днем Прапора,Україно

Допис, поширений Natali Pryshchepa (@netali_pryshchepa)

Ганна Музичук, шахи

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

З Днем Державного Прапора! Бажаю, щоб синьо-жовтий стяг все частіше піднімався на знак перемог українців!

Допис, поширений Anna Muzychuk (@anna_muzychuk.official)

Сергій Стаховський, теніс

Ольга Саладуха, легка атлетика

Юлія Левченко, легка атлетика

Також Факти ICTV писали, як відзначають День прапора українці.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День прапора України: як святкують українці
День прапора України: 10 цікавих фактів про прапор
День державного прапора України – історія і значення
День державного прапора: у США підняли український стяг
Зеленський підняв прапор України на Софійській площі
В Україні відзначають День прапора: привітання у картинках
Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України
Кайтсерфінг в Україні. Скільки коштує купити спорядження і де навчають
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка