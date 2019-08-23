День державного прапора України відзначають 23 серпня. Наші спортсмени одні з тих, хто найчастіше прославляє український стяг.
Сьогодні 23 серпня, Україна святкує День державного прапора.
На міжнародній арені прапор є невід’ємною частиною атлетів, адже саме його здіймають у момент тріумфу на змаганнях у різних куточках світу, він додає мотивації рухатися далі та підкорювати нові вершини.
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Від самого ранечка наші прославлені спортсмени вітають країну зі святом. Атлети на своїх сторінках у соцмережах публікують світлини з синьо-жовтим стягом та залишають теплі слова.
Олег Верняєв, гімнастика
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Жан Беленюк, греко-римська боротьба
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Збірна України з греко-римської боротьби підтримує флеш-моб @zelenskiy_official до дня прапора Вітаємо всіх українців з цим святом!
Наталія Прищепа, легка атлетика
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Ганна Музичук, шахи
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З Днем Державного Прапора! Бажаю, щоб синьо-жовтий стяг все частіше піднімався на знак перемог українців!
Сергій Стаховський, теніс
Ольга Саладуха, легка атлетика
Юлія Левченко, легка атлетика
Також Факти ICTV писали, як відзначають День прапора українці.