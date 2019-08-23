День державного прапора України відзначають 23 серпня. Наші спортсмени одні з тих, хто найчастіше прославляє український стяг.

Сьогодні 23 серпня, Україна святкує День державного прапора.

На міжнародній арені прапор є невід’ємною частиною атлетів, адже саме його здіймають у момент тріумфу на змаганнях у різних куточках світу, він додає мотивації рухатися далі та підкорювати нові вершини.

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Від самого ранечка наші прославлені спортсмени вітають країну зі святом. Атлети на своїх сторінках у соцмережах публікують світлини з синьо-жовтим стягом та залишають теплі слова.

Олег Верняєв, гімнастика

Переглянути цей допис в Instagram З Днем Державного прапора Украïни ! Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13) 23 Сер 2019 р. о 3:06 PDT

Жан Беленюк, греко-римська боротьба

Наталія Прищепа, легка атлетика

Переглянути цей допис в Instagram З Днем Прапора,Україно Допис, поширений Natali Pryshchepa (@netali_pryshchepa) 23 Сер 2019 р. о 2:54 PDT

Ганна Музичук, шахи

Сергій Стаховський, теніс

Ольга Саладуха, легка атлетика

Юлія Левченко, легка атлетика

Також Факти ICTV писали, як відзначають День прапора українці.