Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится 29 августа, в 19.00, в Монако. Накануне стали известны все 32 участника текущего розыгрыша, три последних вакантных места заняли Аякс (Нидерланды), Брюгге (Бельгия) и Славия Прага (Чехия).
Украина на этой стадии соревнований представит действующий чемпион УПЛ – донецкий Шахтер, который попал во вторую корзину из четырех.
По регламенту соревнований на этой стадии не могут встретиться команды из одной национальной ассоциации. Также разведут клубы из Украины и РФ.
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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов также применяются для определения групп пути Лиги чемпионов в Юношеской Лиге УЕФА.
Групповой этап стартует 17 сентября. Финальный матч ЛЧ состоится в Стамбуле 30 мая.
Также во время церемонии жеребьевки группового этапа ЛЧ УЕФА назовет лучшего игрока по итогам сезона-2018/19.