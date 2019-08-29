Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится 29 августа, в 19.00, в Монако. Накануне стали известны все 32 участника текущего розыгрыша, три последних вакантных места заняли Аякс (Нидерланды), Брюгге (Бельгия) и Славия Прага (Чехия).

Украина на этой стадии соревнований представит действующий чемпион УПЛ – донецкий Шахтер, который попал во вторую корзину из четырех.

По регламенту соревнований на этой стадии не могут встретиться команды из одной национальной ассоциации. Также разведут клубы из Украины и РФ.

Читайте: УЕФА объявил шорт-лист номинантов на лучшего игрока по позициям

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов также применяются для определения групп пути Лиги чемпионов в Юношеской Лиге УЕФА.

Первая корзина Вторая корзина Ливерпуль (Англия) Реал Мадрид (Испания) Челси (Англия) Атлетико Мадрид (Испания) Манчестер Сити (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Германия) Бавария (Германия) Шахтер (Украина) ПСЖ (Франция) Тоттенхэм (Англия) Ювентус (Италия) Бенфика (Португалия) Зенит (Россия) Аякс (Нидерланды)

Третья корзина Четвертая корзина Лион (Франция) Локомотив (Россия) Байер (Германия) Генк (Бельгия) Зальцбург (Австрия) Галатасарай (Турция) Валенсия (Испания) Црвена Звєзда (Сербия) Олимпиакос (Греция) РБ Лепциг (Германия) Динамо Загреб (Хорватия) Лилль (Франция) Интер (Италия) Аталанта (Италия) Брюгге (Бельгия) Славия Прага (Чехия)

Групповой этап стартует 17 сентября. Финальный матч ЛЧ состоится в Стамбуле 30 мая.

Также во время церемонии жеребьевки группового этапа ЛЧ УЕФА назовет лучшего игрока по итогам сезона-2018/19.