Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 состоится 29 августа в зале Grimaldi Forum в Монако.

29 августа в зале Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Начало процедуры жеребьевки в 19.00.

На этой стадии розыгрыша Украину представит действующий чемпион УПЛ — донецкий Шахтер.

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Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Также следить за событием можно будет на официальном сайте УЕФА.

Групповой этап начнется 17 сентября, а финал пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Также во время церемонии жеребьевки группового этапа ЛЧ УЕФА назовет лучшего игрока по итогам сезона-2018/19.