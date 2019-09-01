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Факты / Спорт

Ломаченко победил Кэмпбелла по очкам и завоевал пояс WBC

Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс WBC в поединке с Люком Кэмпбеллом.

Ломаченко - Кэмпбелл

Василий Ломаченко встречался в поединке с британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный пояс WBC. Бой состоялся в Лондоне на арене О2.

Боксеры спокойно начали поединок, но Ломаченко сумел быстро занять позицию первого номера и уже в третьем раунде нанес отличный апперкот в голову британца.

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Постепенно Василий начал добавлять в темпе и действовать агрессивнее. В пятом раунде Кэмпбелл попал под обстрел Ломаченко, но британца спас гонг. Пауза позволила Люку немного восстановится и тот смог огрызнутся несколько раз в шестом раунде, что очень не понравилось Анатолию Ломаченко.

После восьмого раунда все больше чувствовалась усталость британца. В одиннадцатом раунде Василий пошел в атаку, после которой Кэмпбелл побывал в нокдауне, но сумел поднять. В конце концов, Кэмпбеллу удалось сбить темп Василия и продержатся все 12 раундов. Счет судей: двое – 119:109, 118:110.

Теперь Ломаченко чемпион мира в легком весе по трем версиям – WBO, WBA и WBC.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Фото: Getty Images

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