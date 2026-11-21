Российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне договориться о разделе мира на сферы влияния по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, однако этих планов реализовать не удалось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский о планах Путина на раздел мира

По словам президента, саммит в китайском Шэньчжэне оказался для России неудачным, после чего РФ совершила массированный ночной обстрел Украины более 110 вражеских ракет.

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Зеленский отметил, что стремление Путина заключалось в переделе мира и изменении границ, как во время Ялтинской конференции 1945 года, однако достичь этого на встрече с Трампом и Си не получилось.

– Говорят, Ялта-2 не вышла у Путина. Прежде всего, действительно, это была не Ялта. Второе, хотел ли Путин реально Ялты? Да, в каком смысле? В смысле передела мира и границ. Китай не дал себя затянуть. США, я не знаю, что там происходило между ними в двусторонке с Россией, но об Украине речь не шла, публично ничего не было. То есть изменения границ мира не произошло. Такая позиция и стратегия была у Путина, – сказал он.

Комментируя тему победы над фашизмом, президент Украины подчеркнул, что в случае реального намерения закрепить ее формат участников должен быть другим. По его словам, на таком саммите должны быть США, Европа и Украина, но точно без России.

Зеленский подчеркнул, что переговоры в Шэньчжэне были для России очень неудачными, а ее реакцией стал массированный ночной удар по Украине.

– И третье, я думаю, что саммит был для России очень неудачным. Кроме того, что Путин не смог получить результатов, мы видели его реакцию. Реакцию, к сожалению, мы видели в Украине. Ночью был массовый обстрел, 111 ракет. Если бы Путин хотел снова мира напомнить, кто он такой, то мы и не забывали, что он террорист и убийца, – добавил президент.

В ночь на 20 ноября Россия совершила массированную атаку на Украину с использованием баллистических ракет и ударных беспилотников. Под обстрелы попали жилые дома, больницы, предприятия, объекты критической и транспортной инфраструктуры, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО удалось обезвредить 462 российских воздушные цели, среди которых — 82 ракеты и 380 беспилотников. Однако были попадания ракет и беспилотников на по меньшей мере 23 локациях.

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