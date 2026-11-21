России понадобится период от нескольких месяцев, чтобы поднять и оттянуть поврежденную часть моста через Керченский пролив. Падение автомобильной части переправы помешало свободному движению суден, а российская сторона сейчас проводит исследования по привлечению водолазов.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время встречи президента Владимира Зеленского с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом.

Сколько времени нужно РФ, чтобы поднять часть Крымского моста

По словам министра обороны, в Украине оценивают, что для подъема и отвода поврежденной конструкции россиянам понадобится как минимум несколько месяцев. Речь идет об арке и автомобильной части моста через Керченский пролив.

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— Мы оцениваем время, когда они совершат подъем и отвод этой конструкции в период от нескольких месяцев, — рассказал Хмара.

Он также сообщил, что российская сторона уже приступила к обследованию моста через Керченский пролив и привлекла водолазов для выяснения технических деталей подъема конструкции.

— Падение автомобильного моста на пути следования суден под мостом вообще помешало свободному передвижению суден. Но мы понимаем, что они сейчас проводят исследование. Они спустили водолазов и разбираются в деталях, как можно поднять и подтянуть поврежденный элемент моста, — отметил глава Минобороны.

Поражение моста через Керченский пролив

В ночь на 17 ноября подразделения СБУ совместно с Силами обороны провели многоэтапную спецоперацию по поражению моста через Керченский пролив, в результате которого автомобильная арка и пролет сооружения упали в воду.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил разрушение пролета автомобильной части моста через Керченский пролив и повреждение железнодорожной. Там подчеркнули, что переправа была главной логистической артерией для перекидывания топлива, боеприпасов, техники и личного состава армии России на полуостров и далее на юг Украины.

Кроме того, в ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ нанесли удар ракетами Нептун по Керченскому мосту. В районе Керчи прозвучала серия взрывов, а Генштаб ВСУ подтвердил поражение цели и повреждение железнодорожного полотна, после чего движение по мосту перекрыли.

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