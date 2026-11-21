Подъем поврежденной части Крымского моста займет у РФ месяцы — ХмараДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что российской стороне понадобится период от нескольких месяцев, чтобы поднять и отвести поврежденный элемент моста через Керченский пролив.
- Сейчас россияне проводят обследование и спустили водолазов, чтобы разобраться, как поднять и оттянуть поврежденный элемент.
России понадобится период от нескольких месяцев, чтобы поднять и оттянуть поврежденную часть моста через Керченский пролив. Падение автомобильной части переправы помешало свободному движению суден, а российская сторона сейчас проводит исследования по привлечению водолазов.
Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время встречи президента Владимира Зеленского с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом.
Сколько времени нужно РФ, чтобы поднять часть Крымского моста
По словам министра обороны, в Украине оценивают, что для подъема и отвода поврежденной конструкции россиянам понадобится как минимум несколько месяцев. Речь идет об арке и автомобильной части моста через Керченский пролив.
— Мы оцениваем время, когда они совершат подъем и отвод этой конструкции в период от нескольких месяцев, — рассказал Хмара.
Он также сообщил, что российская сторона уже приступила к обследованию моста через Керченский пролив и привлекла водолазов для выяснения технических деталей подъема конструкции.
— Падение автомобильного моста на пути следования суден под мостом вообще помешало свободному передвижению суден. Но мы понимаем, что они сейчас проводят исследование. Они спустили водолазов и разбираются в деталях, как можно поднять и подтянуть поврежденный элемент моста, — отметил глава Минобороны.
Поражение моста через Керченский пролив
В ночь на 17 ноября подразделения СБУ совместно с Силами обороны провели многоэтапную спецоперацию по поражению моста через Керченский пролив, в результате которого автомобильная арка и пролет сооружения упали в воду.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил разрушение пролета автомобильной части моста через Керченский пролив и повреждение железнодорожной. Там подчеркнули, что переправа была главной логистической артерией для перекидывания топлива, боеприпасов, техники и личного состава армии России на полуостров и далее на юг Украины.
Кроме того, в ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ нанесли удар ракетами Нептун по Керченскому мосту. В районе Керчи прозвучала серия взрывов, а Генштаб ВСУ подтвердил поражение цели и повреждение железнодорожного полотна, после чего движение по мосту перекрыли.