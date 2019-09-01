Василий Ломаченко заявил, что хочет завоевать все пояса в легком весе.

Василий Ломаченко после победы над британцем Люком Кэмпбеллом поставил целью стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Украинский боксер уже владеет тремя титулами: WBO, WBA и WBC. Ломаченко, чтобы полностью покорить легкий вес, осталось завоевать пояс IBF.

При этом украинец отметил, что бой за титут IBF не будет следующим.

– Не в этом году, не в следующем поединке, – сказал Ломаченко.

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Сейчас пояс, которого не хватает нашему боксеру, удерживает ганец Ричард Комми, который выйдет в ринг 14 декабря против американца Теофимо Лопеса.

Как сообщалось, Ломаченко победил Кэмпбелла по очкам и завоевал пояс WBC.