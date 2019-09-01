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Факты / Спорт

Украинка Дарья Снигур победила в турнире ITF

17-летняя украинка Дарья Снигур выиграла турнир ITF в израильском Кирьят-Шмоне.

Дарина Снігур

Дарья Снигур в финале ITF победила британку Майю Лумсден 6:1, 6:4.

Таким образом юная украинка выиграла уже третий турнир с начала года.

Читайте: Свитолина без шансов проиграла Халеп и покинула Уимблдон

В июле в финале юниорского Уимблдона 17-летняя украинка обыграла американку Алексу Ноэль.

Победа на турнире в Израиле обеспечит Снигур место в топ-330 мирового рейтинга.

Фото: Федерація тенісу України

Источник: Укринформ

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