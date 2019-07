В финале юниорского Уимблдона 17-летняя украинка Дарья Снигур победила американку Алексу Ноэль.

Оба сета завершились со счетом 6:4. Всего на корте спортсменки провели один час и 22 минуты.

Таким образом Снигур стала второй украинской теннисисткой, которая получила титул на Уимблдоне.

A future main draw champion?

Daria Snigur becomes the second Ukrainian player to win the #Wimbledon girls’ singles title after beating Alexa Noel 6-4, 6-4 pic.twitter.com/5nOfBjX0wn

— Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2019 г.