Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о дебютном поединок украинца Александра Усика и представителя Нидерландов Тайрона Спонга.

Бой состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, которая вмещает 10 тис. зрителей.

Трансляцию поединка Усик – Спонг будет осуществлять платформа DAZN.

31 августа Спонг нокаутировал эквадорца Джейсона Минди во втором раунде.

The Cruiser King Begins His Next Conquest #UsykSpong pic.twitter.com/TwBJUTA5at

— DAZN USA (@DAZN_USA) September 3, 2019