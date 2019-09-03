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Факты / Спорт

Бой Усик – Спонг официально подтвердили

Дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится против нидерландца Тайрона Спонга.

Усик Спонг

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о дебютном поединок украинца Александра Усика и представителя Нидерландов Тайрона Спонга.

Бой состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, которая вмещает 10 тис. зрителей.

Трансляцию поединка Усик – Спонг будет осуществлять платформа DAZN.

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31 августа Спонг нокаутировал эквадорца Джейсона Минди во втором раунде.

На профи ринге голландец провел 13 поединков, в которых одержал 13 побед (12 нокаутом). Он обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.

Напомним, Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс WBC в поединке с Люком Кэмпбеллом.

ИсточникMatchroom Boxing

ФотоMatchroom Boxing

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