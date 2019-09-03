Дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится против нидерландца Тайрона Спонга.
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о дебютном поединок украинца Александра Усика и представителя Нидерландов Тайрона Спонга.
Бой состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, которая вмещает 10 тис. зрителей.
Трансляцию поединка Усик – Спонг будет осуществлять платформа DAZN.
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31 августа Спонг нокаутировал эквадорца Джейсона Минди во втором раунде.
The Cruiser King Begins His Next Conquest #UsykSpong pic.twitter.com/TwBJUTA5at
— DAZN USA (@DAZN_USA) September 3, 2019
На профи ринге голландец провел 13 поединков, в которых одержал 13 побед (12 нокаутом). Он обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.
Напомним, Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс WBC в поединке с Люком Кэмпбеллом.
Источник: Matchroom Boxing
Фото: Matchroom Boxing