Дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится против нидерландца Тайрона Спонга.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о дебютном поединок украинца Александра Усика и представителя Нидерландов Тайрона Спонга.

Бой состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, которая вмещает 10 тис. зрителей.

Трансляцию поединка Усик – Спонг будет осуществлять платформа DAZN.

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31 августа Спонг нокаутировал эквадорца Джейсона Минди во втором раунде.

The Cruiser King Begins His Next Conquest #UsykSpong pic.twitter.com/TwBJUTA5at — DAZN USA (@DAZN_USA) September 3, 2019

На профи ринге голландец провел 13 поединков, в которых одержал 13 побед (12 нокаутом). Он обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.

Напомним, Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс WBC в поединке с Люком Кэмпбеллом.

Источник: Matchroom Boxing

Фото: Matchroom Boxing