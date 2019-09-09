Мадридский Атлетико запускает собственную криптовалюта для своих болельщиков.
Мадридский Атлетико заключил соглашение с блокчейн-компанией Socios, которая занимается разработкой фан-токенов.
Фан-токены Атлетико можно будет получить обменяв токены CHZ, принадлежащие Socios, через специальное приложение. Фан-токены матрасников будут стоить €2 за штуку и будут доступны для покупки уже осенью 2019 года.
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Фан-токены позволят фанатам активнее участвовать в жизни любимой команды. С помощью новой монеты и мобильного приложения поклонники Атлетико смогут голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба и многое другое.
Ранее сотрудничество с Socios начали туринский Ювентус, французский ПСЖ, итальянская Рома и английский Вест Хэм.
К слову, английский клуб заключил спонсорское соглашение со стрип-клубом и разозлил фанатов.
Источник: Inside World Football