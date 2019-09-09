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Факти / Спорт

Атлетіко Мадрид запускає власну криптовалюту

Мадридський Атлетіко запускає власну криптовалюту для своїх вболівальників.

Ванда Метрополитано

Мадридський Атлетіко уклав угоду з блокчейн-компанією Socios, яка займається розробкою фан-токенів.

Фан-токени Атлетіко можна буде отримати обмінявши токени CHZ, які належать Socios, через спеціальний додаток. Фан-токени матрацників коштуватимуть €2 за штуку і будуть доступны для покупки вже восени 2019 року.

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Фан-токени дозволять фанатам активніше брати участь у житті улюбленої команди. За допомогою нової монети і мобільного додатку шанувальники Атлетіко зможуть голосувати за товариські матчі, вибирати кольори та символіку клубу тощо.

Раніше співпрацю з Socios почали туринський Ювентус, французький ПСЖ, італійська Рома та англійський Вест Гем.

До речі, англійський клуб уклав спонсорську угоду зі стрип-клубом і розлютив фанатів

ДжерелоInside World Football

Фото: Dreamstime

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