Мадридский Реал объявил о переходе 24-летнего хавбека Маркоса Льоренте в мадридский Атлетико.

Маркос Льоренте перешел в мадридский Атлетико из Реала.

Контракт 24-летнего полузащитника с матрасниками рассчитан на 5 лет.

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Трансфер Льоренте можно будет считать завершенным, когда игрок пройдет медицинское обследование. Футболист обошелся Атлетико в €40 млн.

Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento medico.

https://t.co/1HJoegakoQ#AupaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz — Atlético de Madrid (@Atleti) 20 червня 2019 р.

На Сантьяго Бернабеу Маркос провел два сезона, в которых сыграл 20 матчей в Примере.

К слову, Реал Мадрид подписал 18-летнего бразильского форварда Родриго Гоеса.