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Факты / Спорт

Льоренте перешел в Атлетико за €40 млн

Мадридский Реал объявил о переходе 24-летнего хавбека Маркоса Льоренте в мадридский Атлетико.

Маркос Льоренте

Маркос Льоренте перешел в мадридский Атлетико из Реала.

Контракт 24-летнего полузащитника с матрасниками рассчитан на 5 лет.

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Трансфер Льоренте можно будет считать завершенным, когда игрок пройдет медицинское обследование. Футболист обошелся Атлетико в €40 млн.

На Сантьяго Бернабеу Маркос провел два сезона, в которых сыграл 20 матчей в Примере.

К слову, Реал Мадрид подписал 18-летнего бразильского форварда Родриго Гоеса.

Источник: FC Real Madrid

Фото: Dreamstime

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