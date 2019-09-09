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Боб Арум назвал следующего соперника Ломаченко

Промоутер Василия Ломаченко заявил, что следующий бой Украинский может пройти в Австралии.

Василь Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что следующим соперником украинца может стать австралиец Джордж Камбосос-младший.

— Я хочу, чтобы Ломаченко вышел на ринг в этом году. За пределами США есть много мест для организации поединков такого уровня. Он – звезда мирового масштаба. Следующий соперник? Мы рассматриваем кандидатуру австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Думаю, что мы сможем организовать для Ломаченко достойный бой. В случае с Василием всегда нужно искать сложных среди доступных соперников, – сказал Арум.

Камбососу-младшему 26 лет. На профиринге он провел 17 боев, в которых одержал 17 побед. В первую очередь он известен, как спарринг-партер филиппинца Мэнни Пакьяо.

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Напомним, в крайнем поединке Ломаченко завоевал вакантный пояс WBC.

Источник: World Boxing News

Фото: Dreamstime

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