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Факты / Спорт

Стало известно, какой клуб в Европе больше всех заработал на телеправах в сезоне-2018/19

В Англии опубликовали данные о доходах европейских клубов от телевизионных прав за сезон-2018/19.

Ливерпуль ФК

Согласно исследованию, которое было проведет ресурсом Swiss Ramble, лидером по этому показателю стал английский Ливерпуль. На телетранcляциях мерсисайдцы заработали £152 млн.

Действующие победители Лиги чемпионов провели незабываемый сезон-2018/19, несмотря на то, что не смогли выиграть титул чемпиона АПЛ, который закончили с рекордными 97 очками в активе. Однако, этого было недостаточно, чтобы помешать Манчестер Сити завоевать трофей во второй раз подряд. Именно горожане разместились на второй строчке по продажам телеправ, у них на £1 млн меньше.

Читайте: Магическая атмосфера: как Ливерпуль отпраздновал победу в Суперкубке УЕФА с фанатами Ливерпуль сделает Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ Более £1 млрд! Футболисты Манчестер Сити стоят, как две команды МЮ

Челси, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Арсенал получили доходы в размере более £140 млн. Эвертон и Вулверхэмптон заработали £129 и £127 млн ​​соответственно. Интересно, что каталонская Барселона заработала только на £1 млн больше чем Эвертон – £130 млн.

Мадридский Реал несмотря на откровенно провальный сезон сумел заработать £125 млн.

Стало известно, какой клуб в Европе больше всех заработал на телеправах в сезоне-2018/19 / 5 фотографий

Мюнхенская Бавария уступила в доходах от продажи телевизионных прав английским Фулхэму, Кардиффу и Хаддерсфилду, заработав скромные £87,6 млн. Туринский Ювентус заработал еще меньше – £76,5 млн.

Ранее ФИФА назвала 55 претендентов на попадание в символическую сборную сезона

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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