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Стало відомо, який клуб у Європі найбільше заробив на телеправах у сезоні-2018/19

В Англії опублікували дані про доходи європейських клубів від телевізійних прав за сезон-2018/19.

Ливерпуль ФК

Згідно з дослідженням, яке було проведе ресурсом Swiss Ramble, лідером за цим показником став англійський Ліверпуль. На телетранcляціях мерсисайдці заробили £152 млн.

Чинні переможці Ліги чемпіонів провели незабутній сезон-2018/19, попри те, що не змогли виграти титул чемпіона АПЛ, який закінчили з рекордними 97 очками в активі. Однак, цього було недостатньо, щоб завадити Манчестер Сіті завоювати трофей вдруге поспіль. Саме містяни розмістилися на другій сходинці за продажами телеправ, в них на £1 млн менше.

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Челсі, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед та Арсенал отримали доходи в розмірі понад £140 млн. Евертон і Вулвергемптон заробили £129 і £127 млн відповідно. Цікаво, що каталонська Барселона заробила лише на £1 млн більше за Евертон –  £130 млн.

Мадридський Реал попри відверто провальний сезон зумів заробити £125 млн.

Стало відомо, який клуб у Європі найбільше заробив на телеправах у сезоні-2018/19 / 5 фотографий

Мюнхенська Баварія поступилася у доходах від продажу телевізійних прав англійським Фулгему, Кардіффу та Хаддерсфілду, заробивши скромні £87,6 млн. Туринський Ювентус заробив ще менше – £76,5 млн.

До речі, ФІФА назвала 55 претендентів на потрапляння в символічну збірну сезону.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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