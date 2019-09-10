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Факти / Спорт

Космічні цифри Роналду: став відомий річний заробіток футболіста

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду – найвисокооплачуваний футболіст Серії А.

Криштиану Роналду

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду в рік заробляє €31 млн. Ця сума більша, аніж зарплатна відомість чотирьох італійських клубів: СПАЛ (€30 млн), Удінезе (€30 млн), Брешії (€28 млн) і Верони (€25 млн).

Друге місце за заробітньою платою у ще одного гравця Старої сеньйори Маттейса де Лігта — €8 млн на рік. Третю сходинку ділять футболіст Юве Гонсало Ігуаїн та новачок Інтера Ромелу Лукаку — €7,5 млн.

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Серед клубів найбільша відомість у Ювентуса – €294 млн, Інтер на другому місці – €139 млн.

До речі, туринський Ювентус показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.

ДжерелоLa Gazzetta dello Sport

Фото: Getty Images

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