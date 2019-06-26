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Факты / Спорт

Знаменитая фанатка сборной Парагвая вернулась на трибуны и зажигает на Копа Америка

Известная парагвайская модель Лариса Рикельме после девятилетнего перерыва вернулась на трибуны поддержать сборную Парагвая.

Лариса Рикельме

Легендарная парагвайская фанатка Лариса Рикельме, которая получила известность после чемпионата мира по футболу 2010 года. вновь появилась на футбольном матче после долгого перерыва.

В 2010 году Рикельме получила широкую известность и репутацию самой известной болельщицы сборной Парагвая. В первую очередь благодаря тому, что держала свой мобильный телефон между футболкой и пышной грудью.

 

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Допис, поширений Pancho Mercado (@panchotemercado)

В Бразилии на Копа Америка Рикельме надела футболку в цветах парагвайского флага, но уже без глубокого декольте.

 

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Допис, поширений Tiago Caldas Fotografia. © (@tiagocaldasfotografia)

Однако присутствие Ларисы на стадионе не помогло парагвайцам, которые уступили сборной Колумбии со счетом 1:0.

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В 2010 году сборная Парагвая дошла до 1/4 финала, где уступила испанцам, которые в итоге стали чемпионами мира.

Напомним, на Кубке Америки 2019 завершились все матчи группового этапа.

Фото: Getty Images

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