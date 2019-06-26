Известная парагвайская модель Лариса Рикельме после девятилетнего перерыва вернулась на трибуны поддержать сборную Парагвая.

Легендарная парагвайская фанатка Лариса Рикельме, которая получила известность после чемпионата мира по футболу 2010 года. вновь появилась на футбольном матче после долгого перерыва.

В 2010 году Рикельме получила широкую известность и репутацию самой известной болельщицы сборной Парагвая. В первую очередь благодаря тому, что держала свой мобильный телефон между футболкой и пышной грудью.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Pancho Mercado (@panchotemercado) 9 Лют 2017 р. о 9:07 PST

В Бразилии на Копа Америка Рикельме надела футболку в цветах парагвайского флага, но уже без глубокого декольте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tiago Caldas Fotografia. © (@tiagocaldasfotografia) 24 Чер 2019 р. о 6:48 PDT

Однако присутствие Ларисы на стадионе не помогло парагвайцам, которые уступили сборной Колумбии со счетом 1:0.

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В 2010 году сборная Парагвая дошла до 1/4 финала, где уступила испанцам, которые в итоге стали чемпионами мира.

Напомним, на Кубке Америки 2019 завершились все матчи группового этапа.