Во время матча чемпионата Нидерландов обнаженная фанатка пробежалась по полю и пыталась прикоснуться к футболистам.
Во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов между Рингсбургс Бойз и АФК Амстердам на поле выбежала обнаженная болельщица.
Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Tweede Divisie.
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Из одежды на девушке были только в гетры и кроссовки, а в руках она держала флаг. Фанатка пыталась прикоснуться к футболистам, которые попадались ей на пути и даже остановилась возле одного. Однако игрок застеснялся и только улыбнулся в ответ.
Kijk…dat zijn nog eens twee enorme…Boys ! ( . ) ( . ) #rijafc #tweededivisie pic.twitter.com/BEaZ4iaEVS
— Tweede Divisie (@2deDivisie) 3 ноября 2018 г.
Интересно, что ни один из стюардов не пытался помешать хулиганке во время ее пробежки по полю. Позже женщина самостоятельно покинула стадион.
Сама встреча завершилась разгромной победой АФК Амстердам со счетом 6:2.
К слову, мадридский Реал установил на стадионе писсуары с ТВ-экранами.