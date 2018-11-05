Во время матча чемпионата Нидерландов обнаженная фанатка пробежалась по полю и пыталась прикоснуться к футболистам.

Во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов между Рингсбургс Бойз и АФК Амстердам на поле выбежала обнаженная болельщица.

Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Tweede Divisie.

Читайте: Как грабитель с Один дома: статуя Салаха шокировала фанатов

Из одежды на девушке были только в гетры и кроссовки, а в руках она держала флаг. Фанатка пыталась прикоснуться к футболистам, которые попадались ей на пути и даже остановилась возле одного. Однако игрок застеснялся и только улыбнулся в ответ.

Интересно, что ни один из стюардов не пытался помешать хулиганке во время ее пробежки по полю. Позже женщина самостоятельно покинула стадион.

Сама встреча завершилась разгромной победой АФК Амстердам со счетом 6:2.

К слову, мадридский Реал установил на стадионе писсуары с ТВ-экранами.