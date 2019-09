Під час матчу Кубка світу з баскетболу між Бразилією та США оператори виловили гарячу бразилійку на трибунах.

Блондинка піднялася зі свого місця на трибуні і натхненно потрясла грудьми. Дівчина не одягнула бюстгальтер, тому це видовище вийшло ще більш хвилюючим, так що у коментатора FOX Ендрю Гейза відняло мову.

The announcer couldn’t believe what he was seeing & completely lost his train of thought…I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi

— BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) September 9, 2019