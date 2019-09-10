Вболівальниця збірної Бразилії вразила американського коментатора під час матчу Кубка світу проти США.

Під час матчу Кубка світу з баскетболу між Бразилією та США оператори виловили гарячу бразилійку на трибунах.

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Блондинка піднялася зі свого місця на трибуні і натхненно потрясла грудьми. Дівчина не одягнула бюстгальтер, тому це видовище вийшло ще більш хвилюючим, так що у коментатора FOX Ендрю Гейза відняло мову.

The announcer couldn’t believe what he was seeing & completely lost his train of thought…I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) September 9, 2019

Sweet Brazilian fan at the World Cup (via @DaRonz82) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3 — Emiliano Carchia (@Carchia) September 9, 2019

Сама гра завершилася перемогою збірної США з рахунком 89:73.

Раніше у Нідерландах гола фанатка вибігла на поле і приставала до футболістів.