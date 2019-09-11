Криштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркових турнірів чемпіонатів Європи.

Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду оформивши покер у ворота збірної Литви у шостому турі відбору до Євро 2020, став найрезультативнішим футболістом в історії відбіркового етапу чемпіонату Європи.

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Всього за національну команду Криштіану провів 159 матчів, в яких забив 93 м’ячі – 24 з яких припали на відбіркові матчі до ЧЄ. Таким чином Роналду побив рекорд екс-форварда збірної Ірландії Роббі Кіна, який свого часу забив 23 гола.

Цікаво, що Кін недавно опублікував в stories свого Instagram повідомлення для Роналду, з проханням не бити його рекорд.

Нещодавно, Криштіану Роналду вніс корективи у свій заповіт.