В Иране от ожогов умерла футбольная болельщица, которая совершила самосожжение, протестуя против дискриминации женщин на стадионах.

Иранская футбольная болельщица Сахар Ходаяри погибла после попытки суицида возле здания суда

30-летняя женщина протестовала против возможного тюремного заключения за ее поход на футбольный матч. Ходаяри узнала, что ей может грозить от 1,5 до 2-х лет лишения свободы. Она вышла на площадь перед судом и подожгла себя.

С 90% ожогов тела ее доставили в больницу в Тегеране, где она умерла через неделю.

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью болельщицы. Руководство организации призвал иранские власти обеспечить свободу и безопасность всем женщинам.

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В марте 2019 Ходаяри переодевшись мужчиной, появилась на матче азиатской Лиги чемпионов между местным Эстеглялем, за который она болела, и командой из ОАЭ Аль-Айн. После матча она была арестована.

В Иране с 1981 года действует запрет на посещение женщинами стадионов, где соревнуются мужчины.

Ранее в Иране выдали ордер на арест боксерши Садаф Хадем за выход на ринг без хиджаба.