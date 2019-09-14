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Факты / Спорт

Первая дуэль: Гвоздик и россиянин Бетербиев встретились взглядами

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед поединком, который состоится 18 октября.

Первая дуэль: Гвоздик и россиянин Бетербиев встретились взглядами

Украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) провели дуэль взглядов перед боем в Филадельфии.

Объединительный поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздиком и обладателем пояса IBF Бетербиевым состоится 18 октября.

Читайте: Ломаченко больше не выйдет на ринг в этом году

СМИ пишут, что Гвоздик получит за бой против россиянина рекордный гонорар – $ 1,5 млн.

Напомним, Гвоздик в бою за титул WBC получил техническую победу над французом Дуду Нгумбу.

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