Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко следующий свой бой проведет уже в 2020 году.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) может больше не выйти на ринг в 2019 году.

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По словам промоутера украинца Боба Арума, Ломаченко хочет дождаться результата боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

— Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко хочет подождать победителя боя Комми – Лопес, если не поступит предложение относительно большого боя в этом году. Так что он готов ждать победителя этого поединка, – сказал Арум.

Таким образом, Ломаченко уже в четвертый раз в профессиональной карьере может провести два поединка за год. Бой Комми – Лопес состоится 14 декабря.

Ранее Арум заявил, что следующий бой Ломаченко может пройти в Австралии.

Фото: Boxing Scene

Источник: Boxing News 24