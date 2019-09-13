PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ломаченко больше не выйдет на ринг в этом году

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко следующий свой бой проведет уже в 2020 году.

Василий Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) может больше не выйти на ринг в 2019 году.

Читайте: Стало известно, когда Постол встретится с Рамиресом

По словам промоутера украинца Боба Арума, Ломаченко хочет дождаться результата боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

— Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко хочет подождать победителя боя Комми – Лопес, если не поступит предложение относительно большого боя в этом году. Так что он готов ждать победителя этого поединка, – сказал Арум.

Таким образом, Ломаченко уже в четвертый раз в профессиональной карьере может провести два поединка за год. Бой Комми – Лопес состоится 14 декабря.

Ранее Арум заявил, что следующий бой Ломаченко может пройти в Австралии.

ФотоBoxing Scene

ИсточникBoxing News 24

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Хосе Рамирес и Боб Арум
Стало известно, когда Постол встретится с Рамиресом
Василь Ломаченко
Боб Арум назвал следующего соперника Ломаченко
Генри Сехудо
Ломаченко, можешь преклонить колено! Чемпион UFC устроил дерзкую провокацию
Джошуа Руиc
Джошуа и Руис провели первую дуэль взглядов перед реваншем
Усик Спонг
Бой Усик – Спонг официально подтвердили
Ломаченко после победы над Кэмпбеллом назвал следующую цель
Ломаченко после победы над Кэмпбеллом назвал следующую цель
Cпунг. Спанг. Спонг. Я не знаю: Усик назвал следующего соперника
Cпунг. Спанг. Спонг. Я не знаю: Усик назвал следующего соперника
Ломаченко - Кэмпбелл
Ломаченко победил Кэмпбелла по очкам и завоевал пояс WBC
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка