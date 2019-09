Криштиану Роналду расплакался во время телевизионного интервью с Пирсом Морганом после того, как ему показали кадры о его покойном отце.

Роналду было всего 20 лет, когда его отец умер от печеночной недостаточности в возрасте 52 лет после борьбы с алкоголизмом.

Суперзвезда сборной Португалии и Ювентуса не смог скрыть своих эмоций, объяснив их тем, что его отец никогда не видел его достижений в футболе.

Читайте: Фанат выбежал на поле и стал на колени перед Роналду, выпрашивая селфи

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son’s success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019