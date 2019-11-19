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Факты / Спорт

Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании

Испанская федерация футбола подтвердила возвращение Луиса Энрике в национальную команду.

Луис Энрике

Луис Энрике вернулся к рулю сборной Испании после того, как подал в отставку в июне 2019 года.

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Специалист возглавил Фурия Роха после ЧМ-2018, но уже через год оставил пост из-за личных обстоятельств – его дочь боролась с раком и умерла в девятилетнем возрасте. Командой руководил его ассистент Роберто Морено.

Сборная Испании завершила квалификационный отбор на Евро-2020 на первой строчке группы F с шестиочковым отрывом от Швеции.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Фото: Dreamstime

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