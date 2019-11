Луис Энрике вернулся к рулю сборной Испании после того, как подал в отставку в июне 2019 года.

Читайте: Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

Специалист возглавил Фурия Роха после ЧМ-2018, но уже через год оставил пост из-за личных обстоятельств – его дочь боролась с раком и умерла в девятилетнем возрасте. Командой руководил его ассистент Роберто Морено.

BREAKING: Luis Enrique returns as Spain manager ahead of EURO 2020, five months after stepping down for personal reasons pic.twitter.com/4WnbcLw0KT

— B/R Football (@brfootball) November 19, 2019