Испанская федерация футбола подтвердила возвращение Луиса Энрике в национальную команду.

Луис Энрике вернулся к рулю сборной Испании после того, как подал в отставку в июне 2019 года.

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Специалист возглавил Фурия Роха после ЧМ-2018, но уже через год оставил пост из-за личных обстоятельств – его дочь боролась с раком и умерла в девятилетнем возрасте. Командой руководил его ассистент Роберто Морено.

BREAKING: Luis Enrique returns as Spain manager ahead of EURO 2020, five months after stepping down for personal reasons pic.twitter.com/4WnbcLw0KT — B/R Football (@brfootball) November 19, 2019

Сборная Испании завершила квалификационный отбор на Евро-2020 на первой строчке группы F с шестиочковым отрывом от Швеции.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.