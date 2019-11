Луїс Енріке повернувся до керма збірної Іспанії після того, як подав у відставку у червні 2019 року.

Спеціаліст очолив Фурію Роха після ЧС-2018, але вже через рік залишив пост через через особисті обставини – його донька боролася з раком і померла у дев’ятирічному віці. Командою керував його асистент Роберто Морено.

BREAKING: Luis Enrique returns as Spain manager ahead of EURO 2020, five months after stepping down for personal reasons pic.twitter.com/4WnbcLw0KT

