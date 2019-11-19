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Факти / Спорт

Луїс Енріке повернувся на пост головного тренера збірної Іспанії

Іспанська федерація футболу підтвердила повернення Луїса Енріке в національну команду.

Луис Энрике

Луїс Енріке повернувся до керма збірної Іспанії після того, як подав у відставку у червні 2019 року.

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Спеціаліст очолив Фурію Роха після ЧС-2018, але вже через рік залишив пост через через особисті обставини – його донька боролася з раком і померла у дев’ятирічному віці. Командою керував його асистент Роберто Морено.

Збірна Іспанії завершила кваліфікаційний відбір на Євро-2020 на першій сходинці групи F з шестиочковим відривом від Швеції.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Фото: Dreamstime

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