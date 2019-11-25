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Факты / Спорт

82-летняя бодибилдерша избила грабителя и сдала полиции

В американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, бабушка-бодибилдерша избила злоумышленника, который забрался в ее дом.

Уилли Мерфи

В Рочестере, штат Нью-Йорк, в дом 82-летней пенсионерки Уилли Мерфи проник грабитель. Но в результате мужчина сам серьезно пострадал, поскольку бабушка оказалась бодибилдершой.

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Инцидент произошел поздно вечером, когда госпожа Мерфи уже готовилась идти спать. В дверь постучал мужчина и попросил вызвать ему скорую. Женщина заподозрила неладное, не стала пускать его в дом и вызвала полицию. Тогда мужчина выбил дверь.

— Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться, – говорит Мерфи.

Женщина схватила стол и ударила им грабителя. Стол разбился вдребезги. Затем Мерфи вылила на преступника детский шампунь и побила метлой.

Полицейские, прибывшие на место, были очень удивлены увиденным. Они отправили хулигана в больницу, а с бабушкой сделали селфи.

Несмотря на свой возраст, Мерфи не пропускает спортзал. Она утверждает, что ежедневно поднимает 102 кг в становой тяге, участвует в различных соревнованиях по бодибилдингу, где занимает призовые места.

Также Факты ICTV писали, что боец UFC Поляна Виана жестоко побили грабителя на улицах Рио-де-Жанейро.

Фото: CBS News

Источник: 13WHAM

Фото: Dreamstime

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