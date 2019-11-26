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Факты / Спорт

В ПСЖ играет футболист, причинивший наибольший вред атмосфере авиаперелетами

По данным исследования по изменению климата, в 2019 году перелеты 20 топ-футболистов мира, которые номинированы на Золотой мяч, привели к выбросу в атмосферу 505 тонн углекислого газа (CO2).

Маркиньос

Эндрю Уэлфл из британского Манчестерского университета заявил, что футбольные организации и команды должны бороться с изменением климата – ограничивать авиаперелеты и искать альтернативные методы перемещения в пространстве для своих игроков с целью сокращения выбросов CO2.

Лидерами по авиаперелетам в 2019 году стали футболисты не из Европы. Возглавляет своеобразную тройку бразильский защитник французского ПСЖ Маркиньос (110 787 км), на второй позиции бразильский форвард Ливерпуля Роберто Фирмино (97 907 км), третий – южнокорейский форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин (88 289 км).

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На долю одного Маркиньоса пришлось 53,5 тонны выбросов CO2. В то же время на громких предентентов на Золотой мяч Вирджил ван Дейка и Лионеля Месси пришлось 16,5 тонн и 20,9 тонн соответственно.

В исследовании утверждается, что 40 тонн выброса CO2 эквивалентны сжиганию примерно 20 тыс. кг угля.

В исследовании учитывались только перелеты частными самолетами, и не учитывалась доля перелетов вместе с командной или пассажирскими самолетами.

Ранее Факты ICTV писали, что УЕФА составил шорт-лист из 50 претендентов на попадание в Команду года по версии организации.

Источник: Euronews

Фото: Dreamstime

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