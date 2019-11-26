За даними дослідження щодо зміни клімату, у 2019 році перельоти 20 топ-футболістів світу, які номіновані на Золотий м’яч, призвели до викиду в атмосферу 505 тонн вуглекислого газу (CO2).

Ендрю Велфл з британського Манчестерського університету заявив, що футбольні організації та команди повинні боротися зі зміною клімату – обмежувати авіаперельоти та знаходити альтернативні методи переміщення в просторі для своїх гравців з метою скорочення викидів CO2.

Лідерами за авіаперельотами у 2019 році стали футболісти не з Європи. Очолює своєрідну трійку бразильський захисник французького ПСЖ Маркіньос (110 787 км), на другій позиції бразильський форвард Ліверпуля Роберто Фірміно (97 907 км), третій – південнокорейського форвард Тоттенгема Сон Хин Мін (88 289 км).

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На частку одного Маркіньоса припало 53,5 тонни викидів CO2. Водночас на голосних предентентів на Золотий м’яч Вірджила ван Дейка та Ліонеля Мессі припало 16,5 тонн та 20,9 тонн відповідно.

У дослідженні стверджується, що 40 тонн викиду CO2 еквівалентні спалюванню приблизно 20 тис. кг вугілля.

У дослідженні враховувалися лише перельоти приватними літаками, і не враховувалася частка перельотів разом з командною чи пасажирським літаком.

Раніше Факти ICTV писали, що УЄФА склав шорт-ліст з 50-ти претендентів на потрапляння до Команди року за версією організації.

Джерело: Euronews