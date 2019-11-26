Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила имена лучших тренеров на клубном уровне.
Лучшим клубным тренером года по версии IFFHS стал немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Он набрал 369 очков. Под руководством Клоппа красные в 2019 году выиграли Лигу чемпионов и стали серебряными призерами АПЛ-2018/19.
Вторым в рейтинге стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (100 баллов), чья команда сумела опередить Ливерпуль в борьбе за чемпионство в АПЛ, а также выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги.
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Замыкает тройку лидеров наставник Аякса Эрик Тен Хаг – вместе с командой коуч выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также сенсационно добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
Топ-10 лучших клубных тренеров года:
- Юрген Клопп (Ливерпуль) – 369
- Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 100
- Эрик Тен Хаг (Аякс) – 82
- Маурисио Почеттино (Тоттенхэм Хотспур) – 43
- Марсело Гальярдо (Ривер Плейт) – 32
- Маурицио Сарри (Челси/Ювентус) – 16
- Хорхе Жезуш (Фламенго) – 10
- Диего Симеоне (Атлетико Мадрид) – 8
- Массимилиано Аллегри (Ювентус) – 7
- Эрнесто Вальверде (Барселона) – 6
Ранее IFFHS назвала лучших тренеров национальных сборных года. В топ-10 списка попал наставник сине-желтых Андрей Шевченко.
Источник: IFFHS