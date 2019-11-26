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Юрген Клопп стал лучшим клубным тренером по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила имена лучших тренеров на клубном уровне.

Юрген Клопп

Лучшим клубным тренером года по версии IFFHS стал немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Он набрал 369 очков. Под руководством Клоппа красные в 2019 году выиграли Лигу чемпионов и стали серебряными призерами АПЛ-2018/19.

Вторым в рейтинге стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (100 баллов), чья команда сумела опередить Ливерпуль в борьбе за чемпионство в АПЛ, а также выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги.

ЧитайтеЮрген Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА

Замыкает тройку лидеров наставник Аякса Эрик Тен Хаг – вместе с командой коуч выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также сенсационно добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Топ-10 лучших клубных тренеров года:

  1. Юрген Клопп (Ливерпуль) – 369
  2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 100
  3. Эрик Тен Хаг (Аякс) – 82
  4. Маурисио Почеттино (Тоттенхэм Хотспур) – 43
  5. Марсело Гальярдо (Ривер Плейт) – 32
  6. Маурицио Сарри (Челси/Ювентус) – 16
  7. Хорхе Жезуш (Фламенго) – 10
  8. Диего Симеоне (Атлетико Мадрид) – 8
  9. Массимилиано Аллегри (Ювентус) – 7
  10. Эрнесто Вальверде (Барселона) – 6

Ранее IFFHS назвала лучших тренеров национальных сборных года. В топ-10 списка попал наставник сине-желтых Андрей Шевченко.

Источник: IFFHS

Фото: Dreamstime

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