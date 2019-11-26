Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила имена лучших тренеров на клубном уровне.

Лучшим клубным тренером года по версии IFFHS стал немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп. Он набрал 369 очков. Под руководством Клоппа красные в 2019 году выиграли Лигу чемпионов и стали серебряными призерами АПЛ-2018/19.

Вторым в рейтинге стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (100 баллов), чья команда сумела опередить Ливерпуль в борьбе за чемпионство в АПЛ, а также выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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Замыкает тройку лидеров наставник Аякса Эрик Тен Хаг – вместе с командой коуч выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также сенсационно добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Топ-10 лучших клубных тренеров года:

Юрген Клопп (Ливерпуль) – 369 Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 100 Эрик Тен Хаг (Аякс) – 82 Маурисио Почеттино (Тоттенхэм Хотспур) – 43 Марсело Гальярдо (Ривер Плейт) – 32 Маурицио Сарри (Челси/Ювентус) – 16 Хорхе Жезуш (Фламенго) – 10 Диего Симеоне (Атлетико Мадрид) – 8 Массимилиано Аллегри (Ювентус) – 7 Эрнесто Вальверде (Барселона) – 6

Ранее IFFHS назвала лучших тренеров национальных сборных года. В топ-10 списка попал наставник сине-желтых Андрей Шевченко.

Источник: IFFHS