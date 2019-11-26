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Юрген Клопп став найкращим клубним тренером за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) оголосила імена найкращих тренерів на клубному рівні.

Юрген Клопп

Найкращим клубним тренером року за версією IFFHS став німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп. Він набрав 369 очок. Під керівництвом Клоппа червоні в 2019 році виграли Лігу чемпіонів і стали срібними призерами АПЛ-2018/19.

Другим в рейтингу став головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (100 балів), чия команда зуміла випередити Ліверпуль в боротьбі за чемпіонство в АПЛ, а також виграла Кубок Англії і Кубок англійської ліги.

ЧитайтеЮрген Клопп став найкращим тренером року за версією ФІФА

Замикає трійку лідерів наставник Аякса Ерік Тен Гаг – разом з командою коуч виграв чемпіонат та Кубок Нідерландів, а також сенсаційно дістався півфіналу Ліги чемпіонів.

Топ-10 найкращих клубних тренерів року:

  1. Юрген Клопп (Ліверпуль) – 369
  2. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 100
  3. Ерік Тен Гаг (Аякс) – 82
  4. Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем Готспур) – 43
  5. Марсело Гальярдо (Рівер Плейт) – 32
  6. Мауріціо Саррі (Челсі/Ювентус) – 16
  7. Хорхе Жезуш (Фламенго) – 10
  8. Дієго Сімеоне (Атлетіко Мадрид) – 8
  9. Массіміліано Аллегрі (Ювентус) – 7
  10. Ернесто Вальверде (Барселона) – 6

Раніше IFFHS назвала найкращих тренерів національних збірних року. До топ-10 списку потрапив наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко.

Джерело: IFFHS

Фото: Dreamstime

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