Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) оголосила імена найкращих тренерів на клубному рівні.

Найкращим клубним тренером року за версією IFFHS став німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп. Він набрав 369 очок. Під керівництвом Клоппа червоні в 2019 році виграли Лігу чемпіонів і стали срібними призерами АПЛ-2018/19.

Другим в рейтингу став головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (100 балів), чия команда зуміла випередити Ліверпуль в боротьбі за чемпіонство в АПЛ, а також виграла Кубок Англії і Кубок англійської ліги.

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Замикає трійку лідерів наставник Аякса Ерік Тен Гаг – разом з командою коуч виграв чемпіонат та Кубок Нідерландів, а також сенсаційно дістався півфіналу Ліги чемпіонів.

Топ-10 найкращих клубних тренерів року:

Юрген Клопп (Ліверпуль) – 369 Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 100 Ерік Тен Гаг (Аякс) – 82 Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем Готспур) – 43 Марсело Гальярдо (Рівер Плейт) – 32 Мауріціо Саррі (Челсі/Ювентус) – 16 Хорхе Жезуш (Фламенго) – 10 Дієго Сімеоне (Атлетіко Мадрид) – 8 Массіміліано Аллегрі (Ювентус) – 7 Ернесто Вальверде (Барселона) – 6

Раніше IFFHS назвала найкращих тренерів національних збірних року. До топ-10 списку потрапив наставник синьо-жовтих Андрій Шевченко.

Джерело: IFFHS